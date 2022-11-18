Министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил спецпрокурора, который будет отвечать за проведение разбирательства, касающегося бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Минюста США.

В публикации отмечается, что данное разбирательство касается обвинений в том, что Трамп хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, а также препятствовал утверждению итогов предыдущих президентских выборов в 2020 году и передаче полномочий новому американскому лидеру Джо Байдену. (gazeta.ru)