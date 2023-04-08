Делегация во главе с заместителем начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе бригадным генералом Патриком Эллисом посетила Армению. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны Армении, передает ТАСС.

«С 5 по 7 апреля Армению посетила делегация во главе с заместителем начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе бригадным генералом Патриком Эллисом. Патрик Эллис обсудил с представителями Министерства обороны Армении возможности обучения личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями», — говорится в сообщении.

В релизе ведомства отмечается, что делегация командования сухопутных войск США посетила учебные части, а также учебный центр «Зар» миротворческой бригады Минобороны.