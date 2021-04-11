Делегация Тюркского совета посетила Агдамскую джума-мечеть

Продолжается визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.

Как сообщает Trend, ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета посетили Агдамскую джума-мечеть.

Гости ознакомились с разрушенной армянами Агдамской джума-мечетью.

Было отмечено, что разрушения в Агдаме – яркий пример армянского варварства. Армяне совершили беспрецедентные акты вандализма против исторического и культурного наследия Азербайджана как в Агдаме, так и в других ранее оккупированных районах. Все памятники, очаги культуры, мечети и кладбища на территории района были разрушены и осквернены, а некоторые – арменизированы.

| 2021-04-11T13:35:48+04:00 11 апреля 2021, 13:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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