Находящиеся с визитом в Азербайджане главы турецких неправительственных организаций военной направленности Эрдоган Каракуш, Хамза Дюрген, Мустафа Ишик и Беязит Юмук 11 ноября встретились с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

В сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства говорится, что, выступая, министр Гасанов напомнил о двустороннем военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, основанном на дружеских и братских отношениях, которое впредь будет успешно развиваться и укрепляться.

Гасанов рассказал о работах по восстановлению освобожденных территорий, о сложившейся обстановке в регионе. Он особо подчеркнул значимость военных НПО в национально-патриотическом воспитании молодежи.

В то же время главы НПО поздравили азербайджанскую армию с отмечавшимся накануне 8 ноября — Днем Победы. Представители турецкой делегации подробно проинформировали о деятельности возглавляемых ими организаций, в том числе о работе с семьями шехидов и ветеранами войны.