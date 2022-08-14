Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи посетит Москву в понедельник, 15 августа. Вместе с ним в российскую столицу прилетит делегация афганского правительства, назначенного организацией «Талибан».

Об этом заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Стороны обсудят закупку нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Затем делегация «Талибана» отправится в Казань. Д.Жирнов объяснил это тем, что стороны должны развивать межрегиональные связи.

Отметим, что визит талибов выпадает на годовщину взятия Кабула и установления их власти в Афганистане.