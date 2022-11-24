В рамках «Дней НАТО» продолжается визит в нашу страну представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.

Как сообщает Минобороны, 24 ноября делегация посетила ВМС.

Гостям был представлен брифинг об истории и направлениях деятельности ВМС Азербайджана.

Затем состоялись выступления представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, посвященные истории создания, структуре и общей деятельности НАТО.

После завершения презентаций были даны ответы на интересующие вопросы.

В заключение было сделано фото на память.