Коллегия Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом глава Еврокомиссии сообщила 2 февраля в Twitter.
«Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину и для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества», – написала она.
Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «евроинтеграционную неделю» для Украины.
Визит в Украину фон дер Ляйен Шмыгаль анонсировал 13 января. Он отмечал, что вместе с главой Еврокомиссии прибудет более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться «существенного скачка вперед» на этом саммите.
Визит в Украину фон дер Ляйен Шмыгаль анонсировал 13 января. Он отмечал, что вместе с главой Еврокомиссии прибудет более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.
(gordonua.com)