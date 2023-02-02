Коллегия Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом глава Еврокомиссии сообщила 2 февраля в Twitter.

«Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину и для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества», – написала она.