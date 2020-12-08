Делайте правильные выводы, господа подписанты!

Потерпев военное поражение от Азербайджана, в Армении все еще не могут сделать правильные выводы из сложившейся ситуации. В первую очередь руководство Армении не хочет понимать, что основной причиной разгрома страны стали территориальные претензии к Азербайджану. За почти 30 лет Армения не смогла добиться международного «признания» марионеточного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Более того, из-за нагорно-карабахского конфликта Армения стала зависимой от России. После уверенной победы Азербайджана, Армения оказалась у разбитого корыта. Сейчас у армянского общество назрело время для переосмысления последних событий и выработки пути развития страны на многие десятилетия вперед. Но что мы видим? Общественные и политические деятели говорят о реванше, хотя, судя по приведенным азербайджанской стороной данным, у Армении фактически не осталось боеспособной армии.

Усилия армянской дипломатии в постконфликтном периоде должны быть направлены на улучшение отношений с соседями, в первую очередь, с Азербайджаном и Турцией. Но заявления новоназначенного министра иностранных дел Ары Айвазяна не внушают оптимизма, в первую очередь для самих армян. Об этом можно судить по сказанному Айвазяном на совместном брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Так, Айвазян, коснувшись недавнего заявления турецкого министра Мевлюта Чавушоглу о том, что договоренности по Карабаху могут способствовать примирению между Арменией и Турцией, отметил, что «с учетом дестабилизирующей и агрессивной роли Анкары в регионе, налаживание диалога с ней требует доверия».

Как отметил Айвазян, с первых дней независимости Армении ее руководство выражало искреннее желание установить добрососедские отношения с Турцией без предусловий.

Новоназначенному министру необходимо делать трезвые выводы. С момента обретения независимости Армения всегда предъявляла претензии к Турции. В 2015 году в Армении на государственном уровне была принята Всеармянская декларация. В шестой статье этого документа отмечается следующее: «Выражает единую волю Армении и армянского народа в вопросе достижения всемирного признания «геноцида армян», а также устранения последствий геноцида, и с этой целью разрабатывает пакет правовых требований, рассматривая его как начало процесса восстановления индивидуальных, общинных и общенациональных прав и законных интересов».

Как уже становится понятно из предыдущих строк, Армения имеет «правовые требования» к Турции. Несложно догадаться, что речь идет о компенсации и территориальных претензиях.

В августе текущего года исполнилось 100 лет с момента подписания Севрского договора, который так и не был ратифицирован турецкой стороной. Но это не помешало президенту Армении Армену Саркисяну в интервью сирийскому изданию Al-Azmenah заявить, что Севрский договор остается законным международным и de facto действующим документом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Севрский договор «историческим фактом» и призвал «анализировать один из важнейших документов современной истории».

По существу, апеллируя к Севрскому договору, нынешнее руководство Армении предъявило территориальные претензии к Турции. В 2021 году исполнится 100-летие с момента подписания Карского договора. Армянские горе-историки считают, что в 2021 истекает срок заключения данного договора, который позволит им предъявить территориальные претензии к Азербайджану и Турции.

Руководство Турции делало неоднократные попытки нормализовать отношения с Арменией. И если сейчас Ереван в лице Айвазяна заявляет, что Анкара должна продемонстрировать доверие, то после заявлений армянского руководства относительно Севрского договора, самой Армении нужно отказаться от пагубной деятельности, превратившей эту страну в регионального изгоя.