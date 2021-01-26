Действия турецкой армии в Азербайджане обсудит совбез Турции

Первое в 2021 году заседание Совета национальной безопасности Турции (СНБ) пройдет в четверг, 28 января под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе заседания планируется обсуждение таких стратегических вопросов как: ситуация в Восточном Средиземноморье, действия турецкой армии в Азербайджане, Ливии и Сирии, а также борьба с терроризмом, сообщает Агентство Анадолу.

Возобновление переговоров между Грецией и Турцией с целью урегулирования разногласий в Эгейском и Средиземном морях станут одними из ключевых вопросов повестки дня.

Кроме того, ожидается обсуждение шагов, которые необходимо предпринять Турции и Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) по защите интересов в восточной части Средиземного моря.

Особое внимание будет уделено борьбе с таких террористическими организациями, как: PKK / KCK-PYD/YPG, FETO и ДЕАШ и другие вопросы региональной и национальной безопасности.