Действия ГДП опровергают слова МВД

Министерство внутренних дел (МВД) отреагировало на распространенную информацию о наложении штрафов на граждан за неиспользование медицинских масок и перчаток. Как заявил Report начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, данная информация не соответствует действительности. Он отметил, что граждан не штрафуют за неиспользование медицинских масок и перчаток: «Сотрудники полиции рекомендуют гражданам использовать маски и перчатки для охраны своего здоровья и здоровья своих близких. За неиспользование перчаток и масок штрафа нет».

Слова господина Захидова, к сожалению, идут вразрез с тем, что в реальности происходит на улицах Баку. Приведу, как минимум, один пример, доказывающий это. Дело было 2 апреля. В самом центре столицы, на так называемом «азнефтевском кругу» был оштрафован гражданин АР Гаффаров Нурлан. Остановивший его сотрудник Государственной дорожной полиции (ГДП) чистосердечно заявил, что штраф выписывается за то, что гражданин Гаффаров не надел маску и перчатки, сидя за рулем авто.

Более того, пришло на телефон оштрафованного и смс-сообщение. В нем говорится: «Уважаемый Нурлан Гаффаров. На основании статьи 211 Кодекса об административных правонарушениях АР, Вы оштрафованы на сумму в 100 манатов. Дата 02.04.2020. Протокол административных правонарушений номер 3168261». А теперь, давайте посмотрим, что говорится в статье 211 Кодекса об административных правонарушениях АР? А говорится там о мерах, предусмотренных за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

«За нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица должны быть оштрафованы на сумму от ста до двухсот манатов, должностные лица — от одной тысячи пятисот до двух тысяч манатов или в зависимости от обстоятельств дела, в зависимости от личности правонарушителя, административного задержания на срок до одного месяца, а юридические лица штрафуются на сумму от двух тысяч до пяти тысяч манатов», — говорится там.

То есть, помимо рассказа гражданина Гаффарова о том, что он был оштрафован за то, что не носил маску и перчатки, передвигаясь в авто, мы имеем еще и смс-сообщение на его телефон, из которого следует, что штраф ему был выписан именно за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов — то есть за … отсутствие маски и перчаток в момент езды за рулем автомобиля. Как, скажите на милость, теперь реагировать на заявление начальника пресс-службы МВД, полковника полиции Эхсана Захидова?

Допускаю, что он может пуститься в долгие рассуждения о том, что штраф, согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях подразумевает нечто иное, чем отсутствие маски и перчаток у остановленного сотрудником ГДП гражданина. Но, в таком случае, как же быть с признанием самого сотрудника ГДП гражданину Гаффарову? Как видим, ситуация, мягко говоря, двусмысленная. И не только эта. С масками вообще происходит нечто странное. Нет, я не про то, что во многих аптеках города их нет.

Ношение масок здоровыми людьми не требуется, а сама по себе маска не может служить гарантией защиты от COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров. «Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — сказал он. Представитель ВОЗ подчеркнул, что «сама по себе маска не может служить гарантией защиты от вируса». Ну и почему, после всего этого, так активно требуют их ношения здоровыми людьми в Азербайджане?

Есть еще вопросы, вытекающие из заявлений официальных лиц.

«Никаких ограничений для езды сотрудников СМИ на работу на личном автомобиле нет». Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что журналисты не могут использовать автомобиль в личных целях: «То есть, например, журналист не может перевозить на своем автомобиле членов семьи. Необходимо использовать свой автомобиль только в служебных целях. Если кто-то из членов семьи журналиста, управляющего автомобилем, работает в учреждении, деятельность которого разрешена Оперативным штабом при Кабинете министров, то журналист на своем автомобиле может возить на работу и его», — указал Кямран Алиев.

Но есть уже случаи, когда сотрудников СМИ, передвигающихся в количестве одного человека за рулем собственного автомобиля задерживают надолго «для выяснения причин». Демонстрация журналистского удостоверения, ссылки на то, что представители СМИ входят в категорию граждан, которым разрешено свободное передвижение по городу, как и все попытки объяснить, что ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией ужесточаются начиная с полуночи 5 апреля, зачастую бесполезны. И все это говорит о том, что любые хорошие начинания могут быть испорчены теми, кому их поручено претворять в жизнь. А жаль…