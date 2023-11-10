Естественный процесс, которому подвержены не только живые организмы, но и неживые. Все имеет свое начало и свой конец. Это относится как к людям, животным, растениям, так и к материальному и нематериальному миру. Кстати, и идеи имеют свойство деградировать. Любое живое существо рождается, достигает зрелости, а потом стареет, деградирует физически, довольно часто и морально, а затем наступает конец. На сегодняшний день люди имеют возможность воспроизводить потомство. А значит продолжить, определенным образом, свое пребывание на Земле. Правда, политика лидеров некоторых государств, все больше напоминает о том, что все конечно. Не исключено, что и наше существование на Земле может закончиться. Деградация, распад, разложение – вполне естественное явление, но когда речь идет об этносах, о поведении той или иной группы людей, то вопрос деградации стоит особо остро. Деградация этноса — трагедия не только данной группы людей, данного этноса, но и окружающих народов.

Почему какие-то этносы получают развитие, эволюционируют, научаются управлять животными инстинктами, присущими каждому человеку, а другие не прогрессируют. У них происходит обратный процесс. Наступает сначала регресс, то есть возврат в первоначальное состояние, а затем этот процесс идет дальше и наступает деградация. То есть моральные качества постепенно утрачивают стабильность. Право сильного, ярко выраженное в стае животных, и достаточно долго культивируемое в людском сообществе, становится главенствующим. Еще одна черта деградирующей группы людей – присвоение себе права на насилие. Безусловно, сложившиеся государства по определению имеют право на насилие. Подобное право осуществляется в рамках закона, судебной системы, целого аппарата, созданного именно для того, чтобы насилие не носило волюнтаристский характер, было оправдано. Право на самооборону как раз является тем самым оправданным насилием. Азербайджан осуществил свое право на восстановление территориальной целостности путем войны, насилия. Отмечу, что в данном контексте насилие было оправданным, и наша страна прибегла к нему через 30 лет, исчерпав все возможные мирные попытки освободить от оккупации свои земли.

Группы людей, иногда целые этносы, присваивающие себе право на насилие, быстро деградируют. Зачастую, обратной дороги нет. Эти люди потеряны для цивилизованного сообщества. При каких условиях происходит необратимый процесс деградации? Какими принципами руководствуется подобное общество? На мой взгляд, есть определенные предпосылки в создании деградирующего общества. Закрытость, келейность этноса, либо секты, идея избранности, боязнь коммуникации с миром, отсутствие критического мышления.

Конспирологические теории очень часто говорят о наднациональных группах, руководящих миром, собрании сверхбогачей, дергающих за веревочки, как марионеток, признанных политических лидеров. Не могу сказать, насколько эти теории оправданы. Не исключено, что подобные теории на чем-то основываются. Тем не менее, если такого рода группы с ограниченным числом участников пытаются решать судьбы мира, и, учитывая сверхсекретность и келейность долго пребывают в статусе сверхлюдей, то, по моему мнению, они, рано или поздно, также начинают деградировать, теряют ориентиры. Не говорю о моральных ориентирах, потому что в случае, если «сверхлюди» присваивают себе право управления миром, то моральных ориентиров у них нет, по определению. То есть, сверхлюди также деградируют, и также могут привести мир на грань катастрофы. Мы видим сегодня такую ситуацию. Не берусь судить, кто стоит за конфликтами, распространяющимися по миру, как лесные пожары. Но то, что недальновидные политики, исходя из персональной выгоды, приводят народы к противостоянию, вражде, ненависти, и, в конечном итоге, к полной деградации, очевидно.

Последние события в Израиле, когда террористы ХАМАС, потерявшие человеческий облик, совершили страшные преступления, ворвавшись в израильские кибуцы, являются доказательством совершенной деградации этой террористической группы людей.

ХАМАС, радикальная милитаристская организация, потерявшая моральные ценности не только исламского менталитета, но общечеловеческие моральные принципы, захватила власть в секторе Газа. Каким образом ХАМАС сумел соблазнить палестинцев? Вовлечь их в свои сети, в прямом и переносном смысле. Организовать на небольшой территории сектора Газа устойчивую группировку, имеющую большое влияние на умы и сердца палестинцев. Сложилось бы подобное положение вещей, если бы палестинцы располагали своим государством. Не могу сказать определенно, что в случае существования палестинского государства, палестинцы стали бы более миролюбивыми, рациональными, следуя общеизвестному постулату «лучше торговать, чем воевать». Такую идею предлагал Израиль, чтобы сохранять мир на этой территории, правда, под своим контролем.

Как оказалось, только торговля, только экономика не являются определяющими, привлекательными факторами для этноса. Тем более для такого этноса, как палестинцы, несущего на своих плечах и в своих сердцах старую обиду, которую, по их разумению, им нанес Израиль.

Возможно ли поменять в лучшую сторону отношение палестинцев к израильтянам и vice versa? Маловероятно. Точно так же, как невозможно в ближайшем будущем поменять отношения между армянами и азербайджанцами после 30-летней незаживающей раны Карабаха. Не надо питать иллюзий. Обиженные люди, безусловно, деградировали. Ожидать, что назавтра после создания палестинского государства или определения границ между суверенными государствами Армении и Азербайджана и подписания мирного договора наступит тишь да гладь, да божья благодать, не приходится. Поколения будут вспоминать прошлые обиды, но, на мой взгляд, на сегодня единственный выход из бесконечного водоворота войн, убийств, насилия – это соблюдение международных правил. Основная нагрузка в имплементации решений международных инстанций, увы, падает на лидеров государств, состоящих в конфликте. Многое зависит от прозорливости и рациональности лидера. Очевидно, что ООН не в состоянии серьезно влиять на ситуацию. Вокруг пылающего конфликта довольно много «советчиков», в конечном итоге являющихся выгодополучателями.

Надежда на коллективный разум – слабая. По той причине, что деградация этносов, целых народов происходит достаточно быстро. Надо лишь их замкнуть в ограниченном пространстве, не давая возможности полноценно общаться с окружающим миром, внушить идею об исключительности данного этноса, его неотъемлемом праве на господство и убедить в непререкаемости верховной власти.

Еще одним признаком деградации определенной группы людей, является лишение противной стороны человеческого статуса. Дегуманизация. Именно таким образом действовали нацисты. Они обесчеловечили евреев. Нацисты представляли уничтожение евреев как избавление человечества от вредоносных существ, имеющих мало общего с настоящими людьми. В Третьем Рейхе были приняты безумные законы, дискриминирующие евреев, впрочем, как и представителей других народов. Тех же славян. С болью наблюдаю за тем, как некоторые израильтяне также обесчеловечивают палестинцев, называя их животными, и, как следствие, оправдывают политику своего правительства, а именно, бесконечные бомбардировки мирного населения сектора Газа.

Желание уничтожить ХАМАС, чтобы отвадить террористов от идеи совершения терактов против Израиля, не оправдывает процесс дегуманизации, убийства мирных палестинцев.

Ханна Арендт – философ, писательница еврейского происхождения, одна из первых заговорила о Холокосте. Ей хватило смелости сказать о вещах, о которых молчали по той причине, что говорить об этом было невообразимо страшно. Банальность зла. Это ее видение произошедшей ужасной катастрофы Холокоста в Европе. Зло становится рутиной. Его перестают замечать. Методично исполняют самые страшные процедуры, не задумываясь и не задавая себе вопросов о том, что они делают. Так приказал фюрер. А в начале этого процесса происходит дегуманизация. Представление преследуемой стороны в качестве страшного опасного животного, зверя, которого необходимо уничтожить. Без разницы, в каком обличье предстает зверь. Это воин с оружием. Старик. Женщина. Ребенок. Не важно.

Вероятно, царь Ирод, отдав приказ истребить всех младенцев мужеского пола, не сомневался в том, что его приказ будет исполнен. На то он и царь. Наместник Бога на Земле.

О луче надежды. Эксперты и политологи говорят о процессе возникновения в современном мире нового миропорядка, когда идея национального государства с четкими границами и своими законами себя изживает. Об этом, в частности, говорит азербайджанский историк Ризван Гусейнов. В условиях глобализации и появлении такого мощного информационного средства, как всемирная сеть, паутина, как ее называют, когда любое событие мгновенно разлетается по всему свету, весьма вероятно, что появятся новые сообщества, где вопрос этноса не будет определяющим. Путь долгий. Возможно, что в новом мире, хотя бы на первых порах, процесс деградации будет сведен к минимуму. Дети, как правило, открыты, любопытны и жизнелюбивы.