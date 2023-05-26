Очередной страшилкой последних дней стал якобы неизбежный дефолт в Соединенных Штатах Америки. Вслед за российскими СМИ тему грядущего за океаном банкротства переняли и азербайджанские медиа. Впрочем, солидные аналитики считают такой исход маловероятным, поскольку дефолт в США прежде всего маловероятный политический шаг.

Все началось с того, что империя доллара снова уперлась в потолок постоянно растущего государственного долга. Обычно планку госдолга там поднимают и банкротство, конечно же, не наступает. Однако на этот раз разгорелись нешуточные баталии между республиканцами и демократами в Конгрессе США, которые не могут прийти к компромиссу по госдолгу.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам министерства, в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга. Нынешний лимит госдолга составляет $31,4 трлн, он был достигнут 19 января. Сейчас министерство финансов использует различные механизмы для сохранения выплат по облигациям, расходуя имеющиеся в запасе средства.

Экономисты считают, что дефолта в США не будет, поскольку, во-первых, банкротство Штатов – политический шаг и на него не пойдут. А во-вторых, финансовые амбиции упираются в геополитические планы Вашингтона, а значит, госдолг будет только расти. Соответственно, происходящие там прения не больше, чем спектакль, рассчитанный на внутреннюю аудиторию и спекуляции на внешних рынках, уверяет глава Института нового общества Василий Колташов. А главная цель империи доллара, отнюдь не уронить, а укрепить его позиции в мировой экономике.

И все же общая ситуация в мировой экономике сложилась сейчас нервозная. Никита Масленников, кандидат экономических наук и ведущий эксперт Центра политических технологий, утверждает, что необходимо закрыть государственный долг США, иначе возникнут проблемы, которые затронут все остальные страны, и мировой кризис станет неизбежным. Словом, пока еще проблемы нарастают и копятся в западных экономиках, подобно снежному кому разрушительной силы.

В отличие от российского информационного фона, в местных аналитических кругах слухам о возможном дефолте США не верят и считают их преувеличенными. По мнению экономиста Рашада Гасанова, сейчас мировые рынки и инвесторы чрезмерно остро реагируют на негативную информацию. Но повода для выраженного пессимизма нет. К тому же, несмотря на слухи и заявления, такого еще никогда не было. «Для разрешения ситуации основная поддержка повышению лимита американского госдолга должна исходить от оппозиционной республиканской партии, — делится он. – Кстати, уже появились звоночки, что консенсус будет достигнут. Опыт показывает, что в итоге стороны придут к рациональному решению. Дефолт в США, не думаю, что случится».

Гипотетически банкротство в первой экономике мира чревато серьезными проблемами для всего мира, считает эксперт.

«Все это еще и серьезные репутационные риски. Ведь если доверие к США будет подорвано и появятся сомнения в финансовой стабильности, начнутся проблемы в экономиках Китая, Японии, а затем и во всей глобальной экономике. Хрупкий баланс рухнет и мир настигнет глубокий кризис.

На данный момент Белый дом требует от конгресса безо всяких условий поднять потолок государственного долга. Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с утверждением программы урезания бюджетных расходов. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга. «Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет», — сообщила она журналистам во вторник, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга.