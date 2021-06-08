Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне лучшим игроком сезона АПЛ.

Бельгиец удостоился этого звания во второй раз подряд. Лишь двоим ранее удавалось добиться этого – бывшему форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (2007, 2008) и экс-нападающему «Арсенала» Тьерри Анри (2003, 2004).

Также де Брюйне стал шестым футболистом, более одного раза признанным лучшим игроком сезона по версии PFA. Помимо Роналду и Анри в этот список входят бывший полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер и бывший нападающий «МЮ» Марк Хьюз. (sports.ru)