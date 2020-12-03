Дата Дня Победы в Азербайджане изменена на 8 ноября

Дата Дня Победы в Азербайджане изменена на 8 ноября.

Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении, распространенном Администрацией Президента Азербайджанской Республики.

«В ответ на последовательные провокации и военную агрессию Армении 27 сентября 2020 года азербайджанский народ вступил в Отечественную войну, чтобы положить конец почти тридцатилетней оккупационной политике Армении, освободить наши земли от вражеской оккупации. В результате 44-дневных боевых действий азербайджанский народ одержал историческую победу, была восстановлена территориальная целостность нашей страны.

Согласно распоряжению президента Азербайджана «Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы. 10 ноября отмечается как День памяти основателя Турецкой Республики, великого деятеля, чье имя вписано золотыми буквами в историю тюркского мира — Мустафы Кемаля Ататюрка. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев говорил:

«Насколько Мустафа Кемаль Ататюрк был дорог и уважаем для вас, настолько же дорог и уважаем для азербайджанцев». Любящий от всего сердца Азербайджан Мустафа Кемаль Ататюрк однажды сказал: «Радость Азербайджана — наша радость, горе его – наше горе». Его имя занимает особое место в сердце каждого азербайджанца, память о нем с большим уважением чтится и в нашей стране.

Учитывая, что 10 ноября в Турции отмечается как День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы.

Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, этот день Победы, ставшей торжеством воли и силы нашего народа, и имеющей исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и авторитета нашего государства, будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября», — говорится в сообщении.