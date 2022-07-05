Правительство Дании ратифицировало членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщает ТАСС, об этом написал в «Twitter» глава МИД Дании Йеппе Кофод.

«Дания ратифицировала членство Швеции и Финляндии в НАТО. Надеемся на скорейшую ратификацию членства этих стран всеми союзниками», — отметил глава МИД Дании.

Это первая и самая быстрая ратификация среди 30 союзников по НАТО после подписания в полдень протоколов о членстве Финляндии и Швеции в альянсе.

Отметим, Норвегия и Исландия тоже заявили о готовности представить США свои документы о ратификации.