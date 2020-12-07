Дания планирует ввести ограничения в 38 муниципалитетах из-за коронавируса

Власти Дании закрывают рестораны, бары, театры и кинотеатры в 38 коммунах страны. Об этом сообщает телеканал TV2. Соответствующее решение вступает в силу с 9 декабря, о чем официально будет объявлено на пресс-конференции премьер-министра Метте Фредериксен позднее в понедельник.

Также учащиеся всех школ начиная с 4-го класса будут отправлены на досрочные рождественские каникулы, которые в этом году продлятся дольше обычного. Все эти меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.

Министр здравоохранения Магнус Хейнике проведет консультации с ответственными за вопросы охраны здоровья граждан в парламентских партиях, а также с главами администраций этих муниципалитетов.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 90 603, число жертв составляет 885. Правительство Дании на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом объявило 23 октября о запрете проводить собрания численностью более 10 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00 по местному времени. Количество присутствующих на похоронах ограничено 50. Число присутствующих на культурных и спортивных мероприятиях зрителей не может превышать 500 человек.(ТАСС)