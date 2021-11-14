Британские эксперты предсказали, что жителям Соединенного королевства предстоит учиться жить с COVID-19, ведь пандемия в стране будет длиться еще много лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.

В публикации отмечается, что коронавирус останется широко распространенным среди населения Великобритании и будет находиться на одном уровне с «сезонными всплесками» заболеваний в зимний период.

Издание подчеркивает, что с помощью вакцины от COVID-19 можно будет добиться «устойчивого состояния». Количество госпитализаций среди населения страны не будет превышать 750 случаев в день.

В документах Национальной службы здравоохранения Великобритании также приведены четыре сценария будущего развития пандемии в стране. Один из них описан как оптимистичный, когда пик новых случаев заражения инфекцией — около 30 тыс. в сутки — в стране будет достигнут в июле. Худший вариант развития событий, когда в летний пик суточный прирост заразившихся будет достигать 85 тыс.