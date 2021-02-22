«Да, Запад вновь сплочен, но есть и другие центры, с которыми нужно договариваться» — по итогам мюнхенской конференции

Запад частично признает, что мир стал многополярным, сказал # немецкий политолог Александр Рар, говоря об итогах мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 19 февраля.

По словам эксперта, мюнхенская конференция, состоявшаяся в онлайн формате, должна была дать месседж всему миру, что трансатлантическое сообщество вновь едино и готово спасать демократию и ее институты в мире.

«С такими заявлениями выступил Байден. Однако было понятно, что при всей своей правде, при всем желании укрепить демократию, начинают все больше понимать, что мир стал многополярным, и появилось много других сил. На Западе считают, что такие страны как Китай и Россия нужно сдерживать и побороть. Но я видел тенденцию в речах Байдена, Меркель и Урсулы фон дер Ляйен от ЕС, что да, Запад вновь сплочен, но уже есть и другие центры, с которыми нужно договариваться», — сказал эксперт.

По его словам, если раньше на Западе все чаще говорили о том, что мир идет к конфронтации, то сейчас можно говорить о том, что разные центры сил готовы скорее договариваться, чем воевать.

«Запад говорит, что мы боролись за демократию и просвещение, права человека и так далее, что будут отстаивать эти ценности, но как они собираются это делать, не говорится. Меркель вообще «увела» разговор в сторону. Она сказала, что перед миром сейчас стоят более глобальные задачи, чем борьба с диктаторами», — сказал аналитик.

По словам политолога, лидер Германии в основном говорила о том, что мир еще не справился с пандемией, а также об экологических проблемах, по которым мир не имеет единого мнения и цели, чтобы бороться с этими проблемами.

«Она также затронула тему международного терроризма, но обошла тему «Северного потока-2» и ситуацию вокруг Навального. Само это выступление говорит о том, что для Берлина вопросы стоят в иной плоскости», — добавил он.

Политолог добавил, что наперекор всем, президент Франции Эммануил Макрон своим выступлением смог всех удивить.

«Он, по сути, повторил те тезисы, которые он говорил при Трампе, что США не может решать за Европу ее проблемы и, в том числе, вопросы на Ближнем Востоке. Что Европа должна становиться сильным полюсом и самостоятельным актором в многополярном мире. Он также был единственным из участников, кто повторил тезис о том, что без диалога с Россией ничего не добиться.

Вообще заявление Макрона говорит о том, что Запад частично признает, что мир стал многополярным, а это означает, что сейчас Запад в одиночестве не может решать все проблемы мира, как это было раньше», — резюмировал он.