Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями «Роскосмоса»

Компания Space X модифицировала пилотируемый корабль Cnew Dragon в соответствии с пожеланиями Роскосмоса, сообщил в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.

«Одно из крупнейших опасений, которое было у Роскосмоса, это что в случае очень и очень маловероятной неудачи, но если все-таки неудача произойдет, то это может привести к повреждению, возможно, даже катастрофическому, для МКС. SpaceX сказали, что они понимают и сделают модификации. И SpaceX внесли модификации в свой корабль между (миссиями) Demo-1 и Demo-2», — сказал он в эфире HACA TV.