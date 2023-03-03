Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в пятницу, 3 марта, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС и транслировалась космическим агентством NASA в прямом эфире.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6 входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Экипаж Crew Dragon-6, которому предстоит проработать на МКС полгода, сменит на станции команду Crew Dragon-5, находящуюся на МКС с октября 2022 года. Через пять дней астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, японец Коичи Ваката и российская космонавтка Анна Кикина должны вернуться на землю.

Запуск Crew Dragon-6 c помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди 2 марта в 00:34 по времени Восточного побережья США (в 09:34 по бакинскому). Этот полет стал для данного многоразового корабля уже четвертым. (DW)