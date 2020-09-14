COVID-19 в мире: рекордный прирост

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила самых большой прирост новых случаев выявления нового типа коронавируса COVID-19 в мире. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, положительный результат анализов получили почти 308 тыс. человек за сутки, а именно 307 930 граждан.

В организации уточнили, что предыдущим рекордом являлся показатель в 306 857 новых случаев заболевания. Эти данные были получены 6 сентября.

По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов приближается к отметке в миллион человек — 917 417 скончавшихся.

| 2020-09-14T01:31:49+04:00 14 сентября 2020, 06:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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