COVID-19 в Грузии: выявлен 1731 новый случай

По информации операционного штаба при межведомственном координационном совете, в рамках интенсивного тестирования, за 24 часа проведено 9 812 тестов, 4 869 – на антигены и 4 943 PCR. В результате тестирования выявлен 1 731 новый подтвержденный случай COVID-19. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 208 638, пишет «Грузия Онлайн».

За последние сутки выздоровели 4 599 человек, в общей сложности же количество выздоровевших выросло до 180 441.

По данным штаба, за последние 24 часа 39 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 2 094 случая смерти от коронавируса.

Из выявленных за сутки 1 731 нового случая коронавируса 774 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 142, в Имеретии – 255, в Квемо Картли – 140, в Шида Картли – 133, в Гурии – 25, в Самегрело и Земо Сванетии – 122, в Кахетии – 80, в Мцхета-Мтианети – 33, в Самцхе-Джавахети – 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4.

На данном этапе 26 077 активных случаев. В больницах лечатся 6 654 человека, в том числе в Тбилиси – 2 901, в Аджарии — 747, в Имерети – 1 356. Тяжелых пациентов – 1 104, в том числе в Тбилиси – 511, в Аджарии – 138, в Имерети – 254. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 417 лиц, в том числе в Тбилиси – 217, в Аджарии – 35, в Имеретии – 63.