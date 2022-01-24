Ученые из Франции, Испании и Мексики выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может пробуждать спящие ретровирусные последовательности в геноме человека, что приводит к развитию серьезных хронических заболеваний. Об этом сообщает medRxiv.

В публикации отмечается, что ученым удалось выяснить, что S-белок коронавируса может активировать в клетках крови ген эндогенного ретровируса человека (HERV), который кодирует белок ENV, участвующий в сборке вирусных оболочек. До этого Экспрессию белка ENV в Т-лимфоцитах связывали с тяжелым респираторным дистресс-синдромом у людей, зараженных коронавирусом. Но механизм этого процесса оставался неизвестным.

Во время исследования ученым удалось добавить рекомбинантный S-белок в культуру мононуклеарных клеток периферической крови пациентов с SARS-CoV-2.

По итогам эксперимента обнаружилось, что был активирован ретровирусный ген, который есть у 20-30% людей, зараженных коронавирусом. Отмечается, что это может быть генетической предрасположенностью среди заболевших к активации гена и респираторному дистресс-синдрому. (gazeta.ru)