COVID-19 обнаружен у 64 членов экипажа USS Kidd ВМС США

64 члена команды ракетного эсминца USS Kidd Военно-морских сил США заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на ВМС.

Отмечается, что корабль прибыл на базу ВМС в Сан-Диего.

«На сегодняшний день 63% экипажа USS Kidd, включая всех, у кого были симптомы и их близкие контакты, протестированы на COVID-19, всего 64 положительных результата», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-19 среди членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 840.(Газета.Ru)