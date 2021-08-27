Согласно новому исследованию британских ученых из университетов Бата и Эдинбурга, мутации вируса, вызывающего COVID-19, происходят по крайней мере раз в неделю — то есть значительно чаще, чем предполагалось ранее. Статья об этом опубликована в журнале Genome Biology and Evolution.

Вирусы регулярно мутируют, например, когда накапливаются ошибки при копировании геномов во время репликации вируса. Фактически это и есть эволюция, дарвиновский отбор. Некоторые мутации вируса способствуют его выживаемости, в то время как другие вредны для вируса, поэтому штаммы, приобретающие такие неудачные мутации, быстро выходят из игры, ученые не успевают их секвенировать.

«Наши результаты означают, что если пациент болеет ковидом больше нескольких недель, то вирус успеет эволюционировать, что потенциально приведет к появлению его новых вариантов, — пояснил профессор Лоуренс Хёрст из Центра эволюции Милнера Университета Бата. — Обычно же большинство людей передает вирус еще до того, как он мутирует. Это означает, что вероятность эволюции вируса у одного пациента не так высока».

Прежде считалось, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в две недели. Однако новое исследование Центра эволюции Милнера при Университете Бата и Отдела генетики человека Эдинбургского университета показывает, что эта оценки не учитывали многие мутации, которые реально происходили, но так и не были обнаружены при секвенировании. Принимая во внимание эти неучтенные мутации, группа оценила реальную частоту мутаций вируса — как минимум на 50% выше, чем предполагалось ранее.