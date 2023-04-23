Российская частная военная компания «Вагнер» поставляет ракеты Силам быстрого реагирования (RSF) Судана, которые воюют с регулярной армией страны, сообщает CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах региона.

По их данным, речь идет о ракетах класса «земля-воздух». Снаряды были переданы повстанцам лидера RSF генерал-лейтенанта Мохамеда Хамдана Дагало на северо-западе Судана.

Косвенно информацию удалось подтвердить с помощью спутниковых снимков, проанализированных совместно с проектом All Eyes on Wagner. Согласно фотографиям, за два дня до начала вооруженных столкновений российский грузовой самолет начал активно курсировать между военными базами «вагнеровцев» в приграничной Ливии, которые контролируются генералом Халифой Хафтаром, поддерживающим RSF.

13 апреля Ил-76 вылетел с базы Аль-Хадим в Сирию. На следующий день самолет вернулся обратно, а 15 апреля переместился на другую базу — Джуфра. В этот же день начались бои в Судане.

Представители RSF отрицают получение помощи от российских сил. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его наемников в Судане «нет уже более двух лет». «Никакие контакты ни с Мохамедом Хамданом Дагало, ни с [возглавляющим армию] Фаттахом аль-Бурханом мы не поддерживаем уже длительное время», — отметил он. В пресс-службе добавили, что «финансовых заинтересованностей» в Судане у компаний Пригожина также нет.

По данным «Русской службы Би-би-си», Дагало, известный как Хамедти, имеет тесные связи с Россией, его интересы включают добычу золота и строительство. За день до вторжения в Украину генерал возглавил суданскую делегацию в Москве для продвижения отношений между странами.

ЧВК «Вагнер» появилась в Судане в 2017 году и создала компанию Meroe Gold для управления операциями в африканском государстве. Это дочернее предприятие принадлежащей Пригожину фирмы «М-инвест» также занялось золотыми приисками Судана. Позже Meroe Gold попала под санкции США.

В расследовании CNN говорилось, что Россия поддержала военный переворот 2021 года в Судане, который позволил укрепить власть военных. В обмен на это нынешний режим позволяет беспрепятственно вывозить золото из страны в обход установленных правил.

Нынешний вооруженный конфликт в Судане начался 15 апреля. Руководство RSF и регулярной армии обвинили друг друга в нападениях на штабы подразделений. По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 апреля, в результате боевых действий погибли 330 мирных жителей, более 3200 были ранены. Профсоюз врачей Судана заявлял о 250 жертвах. Попытки прекращения огня не увенчались успехом. Бои привели к гуманитарной катастрофе: в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

С 2021 года Суданом руководит состоящий из генералов переходный суверенный совет. В него входят и Абдель Фаттах аль-Бурхан, и Мохамед Хамдан Дагало. В 2019 году подконтрольные им армия и RSF совершили военный переворот и отстранили от власти Омара аль-Башира, управлявшего Суданом 30 лет. Еще через два года они сместили переходное гражданское правительство. (moscowtimes.ru)