Представитель ЧВК «Вагнер» рассказал, сколько бойцов они завербовали для участия в войне против Украины и какие понесли потери за это время.

Телеграм-канал, близкий к ЧВК «Вагнер», опубликовал рассуждения одного из членов так называемого совета командиров организации с позывным «Маркс». Он заявил, что через «украинскую командировку» всего прошло 78 тысяч наемников.

«Из них 49 тысяч — это заключенные из лагерей. На момент взятия Бахмута (20 мая) убитыми было 22 тысячи бойцов, ранеными 40 тысяч. Живыми и здоровыми осталось 25 тысяч, плюс раненые, находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч», — сказал он. (unian.net)