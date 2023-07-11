Во время марша на Москву 24 июня часть наемников ЧВК «Вагнер» направилась к укрепленной базе российской армии, на которой хранится ядерное оружие, пишет Reuters, проанализировав видео перемещений группировки и поговорив с местными жителями.

По данным агентства, «вагнеровцы» дошли до города Таловая в Воронежской области, где с ними вступили в бой российские военные. Как раз рядом с этим местом был сбит один из вертолетов Минобороны Ка-52. Целью наемников было прорваться к базе «Воронеж-45».

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил Reuters, что мятежникам удалось пробиться к базе с ядерным оружием. По его словам, «вагнеровцы» собирались заполучить небольшие ядерные заряды, которые можно переносить в рюкзаке. Буданов утверждает, что таким образом мятежники хотели «поднять ставки».

Единственным препятствием для реализации этого плана стали двери в ядерное хранилище, сказал глава ГУР Минобороны Украины. Никаких доказательств своих слов он не предоставил, а также отказался уточнить, обсуждал ли Киев эту ситуацию с Вашингтоном и другими союзниками.

Версию Буданова частично подтвердил близкий к Кремлю источник со связями среди военных. По его словам, ЧВК «Вагнер» «удалось попасть в зону особого внимания». «Американцы были взволнованы, потому что там хранятся ядерные боеприпасы», — добавил собеседник.

Инцидент вызвал озабоченность в Кремле и способствовал скорейшим переговорам с мятежниками при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, отметил источник среди властей в оккупированных Россией регионах Украины.

Однако пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж не смог подтвердить эту информацию. «В какой-либо момент у нас не было никаких свидетельств того, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой», — отметил он.

Для негосударственного субъекта «практически невозможно нарушить ядерную безопасность России», заявил старший научный сотрудник и руководитель ядерного информационного проекта в Федерации американских ученых Мэтт Корда.

«Если у вас был кто-то, кто смог достать ядерное оружие, они бы нашли оружие, хранящееся в состоянии незавершенной сборки. Она подразумевает установку специализированного оборудования», — отметил Корда. Он добавил, что для использования такого оружия необходимо сотрудничество 12-го управления Минобороны РФ, которое отвечает за защиту ядерного арсенала России.

Ядерное оружие, которое можно переносить в рюкзаке, создавалось в эпоху холодной войны и к началу 1990-х годов Россия и США договорились уничтожить его, напоминает Reuters. Однако бывшие чиновники США, отвечавшие за ядерное нераспространение, допускают, что Россия могла нарушить обещание.

Согласно докладу ООН, «Воронеж-45» — одно из 12 российских хранилищ ядерного оружия национального уровня. Ранее ни западные чиновники, ни российские власти не сообщали о том, что ЧВК «Вагнер» могли добраться до ядерного оружия. (moscowtimes.ru)