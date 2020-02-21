Чудеса в решете

«Армянское чудо: Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать» — с таким претенциозным и при этом моментально вызывающим недоверие заголовком выступило довольно известное российское сетевое издание «Свободная Пресса».

Ереван зажил лучше Москвы? Каково, однако. Сомнения тут испытает любой, кто следит за происходящим в Армении в силу профессиональной необходимости, а не слышит о тамошних событиях лишь время от времени. Тем более, что и написана статья в расчете главным образом на российского читателя, которому, как правило, вообще мало интересно, что происходит сегодня на периферии бывшего СССР.

К слову, главным редактором «Свободной Прессы» является человек к самому смыслу названия этого сайта имеющий весьма сомнительное отношение. Это Сергей Шаргунов, писатель, — именно в таком качестве он впервые стал известен широкой общественности на стыке 2013-14 годов, точно в момент, когда стремительно начинал набирать обороты Евромайдан. Именно в это время, если кто не помнит, Кремль запустил большинство насквозь лживых пропагандистских антиукраинских ток-шоу по всем своим телеканалам. И одним из главных запевал на них стал непонятно откуда вынырнувший, никому не известный, но чрезвычайно говорливый молодой человек, которого моментально стали представлять с помощью титров именно так – Сергей Шаргунов, писатель. На волне антиукраинской истерии этот, запущенный как загодя подготовленная ракета, неизвестный юноша быстро пошел в рост, и сейчас он уже депутат Госдумы.

Таким образом, никак нельзя исключать, что статья про Армению, вышедшая сейчас в его издании, является заказом, добровольным или проплаченным.

Автор публикации Виктор Сокирко, комментируя свой же заголовок, уверяет, что «это не сказки армянского радио», мол, Армения «переживает такой прорыв в экономике, какой россиянам и не снился».

Он пишет, что Армении, «как казалось», не грозили резкие подъемы в экономике и повышение благосостояния своих граждан даже до уровня соседнего Азербайджана, имеющего обширные нефтяные месторождения. «Однако в последние год-полтора все заговорили об «армянском экономическом чуде».

Кто эти «все», Сокирко почему-то скромно умалчивает.

Но приводит цифры. Оказывается, среди стран Евразийского союза, в который входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия, именно Ереван показал небывалый рост ВВП страны — по итогам первых девяти месяцев 2019 года рост экономики Армении составил 7,5% к аналогичному периоду прошлого года (в целом за год прогноз, обозначенный министром экономики Тиграном Хачатряном, составил 7,9%). И это самый высокий показатель не только среди евразийских партнеров, но и таких стран как Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Молдова и Украина. При этом экономика России в 2019 году выросла лишь на 1,3%, у Беларуси — только на 1,2%.

Российский экономист, профессор Никита Кричевский заявил в связи с этим «Свободной Прессе», что объяснение он видит «в антикоррупционной составляющей в Армении и политике премьер-министра страны Никола Пашиняна». «За полтора года премьерства Никола Пашиняна был сформирован новый парламент, в котором средний возраст депутатов составляет 40 лет, — отмечает Кричевский. — Создана антикоррупционная комиссия, главой которой является лидер оппозиции. 115 миллионов долларов было возвращено в бюджет в 2019 году в рамках борьбы с коррупцией и уклонения от уплаты налогов. Возвращенная сумма оказалась в 7 раз больше, чем вся сумма за предыдущие 11 лет. На данный момент расследовано 346 дел, еще 20 361 рассматривается. Введен закон, согласно которому конфискуется имущество чиновника, если он не смог доказать законность происхождения средств, за счет которых приобрел имущество».

Далее вновь следуют цифры — рост ВВП Армении составил 8,2%, рост экспорта — 9%, рост промышленности — 9%. Реальный рост зарплат — 5,8%. Минимальная зарплата выросла на 20%. Рост поступлений налогов в бюджет — 43,6%. А золотовалютные резервы Армении выросли на 26%, достигнув 2,8 млрд. долларов.

Нет, статистика дело, конечно, хорошее, но что значат все эти цифры в реальном, жизненном выражении? Как они повлияли на жизнь рядовых граждан Армении? В эти моменты автор предпочитает не углубляться. Ну, оно и понятно.

Вместо этого он рассказывает, что Армения стремится к переменам за счет борьбы с коррупцией, создания понятных правил игры для бизнеса, прозрачной банковской системы, и это делает ее более привлекательной для инвесторов.

Делает? Но где же тогда эти инвесторы? Ведь и среди самих этнических армян и на Западе, и в России не так уж и мало людей обеспеченных. Почему в таком случае даже они не торопятся вкладывать свои средства в столь прозрачную и безопасную Армению?

При этом, ни о каких успехах в росте промышленности, в торговле, строительстве, развитии энергокомплекса этой страны ничего не слышно.

Уже скоро минет 2 года с момента победы «бархатной революции» Пашиняна, но многие наблюдатели напротив видят только минусы от его деятельности.

Где его преобразования, где результаты новой экономической политики?

Прорывы не фиксируются. При этом в Грузии, к примеру, после революции роз все стало очевидно в первый же год – после решительных реформ Саакашвили.

А вот в Армению не только инвестиции до сих пор не потекли рекой, но даже бежавшие от нищеты трудовые мигранты возвращаться как-то не торопятся.