Что объединяет Чингиза Абдуллаева и Джонни Деппа?

Известный азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев открыл аккаунт в Instagram.

«Дорогие друзья. Вот уже несколько лет от моего имени открывают Инстаграм- аккаунты. Некоторые удачные. Некоторые только для знакомств. Но все не мои. У меня их просто не было. Однако общение требует «жертв». Открываю Инстраграм. Это первый настоящий. Спасибо всем!», — сообщил писатель подписчикам на своей странице в соцсети Facebook.

В интервью # Чингиз Абдуллаев не раз рассказывал о том, что его имя часто используют авантюристы в соцсетях, открывают аккаунты, общаются от его имени с поклонниками и даже назначают свидания девушкам.

И действительно. На самый «раскрученный» фейковый аккаунт писателя в просторах Instagram подписаны свыше 11 тысяч человек. Помимо многочисленных фотографий, неизвестный владелец аккаунта публикуют здесь эфирные записи с участием писателя, проводит опросы на различные темы.

На официальный аккаунт Чингиза Абдуллаева пока что подписались чуть больше ста человек. Среди них народные артисты Фаик Агаев, Мурад Дадашев и Бахрам Багирзаде.

Теперь, комментируя фотографии и публикации писателя поклонники могут быть уверены в том, что Чингиз Абдуллаев лично прочтет каждое сообщение. А тем, кому повезет, еще и ответит.

В качестве сюрприза создатель «Дронго» порадовал своих почитателей фотографией из семейного альбома, на которой он запечатлен в молодом возрасте:

«25 лет. Хороший возраст», — прокомментировал публикацию писатель.

Также Чингиз Абдуллаев сообщил, что намерен делиться в Instagram цитатами из своих книг. Учитывая, что книги Чингиза Абдуллаева пользуются огромной популярностью во всем мире, это станет еще одним сюрпризом для всех его поклонников.

И главное — «дебют» азербайджанского писателя в Instagram совпал с действием еще одной звезды, на этот раз Голливуда. «Капитан Джек Воробей», он же Джонни Депп в отличие от своих звездных собратьев инстаграм аккаунтом обзавелся также лишь во время карантина. Аккаунту Деппа всего несколько дней, а на него уже подписаны 4 миллиона фолловеров на данный момент.

Американский актер и музыкант выложил на своей странице всего 5 публикаций, каждая из которых собрала настоящий аншлаг в виде оценок «нравится» (лайк) и миллионы комментариев на разных языках мира.

Успех Джони в Instagram оказался настолько феерическим, что фанаты уже выступают с призывом выбрать его в качестве нового президента США.

«Выберем Джонни в президенты? Трамп надоел», — написал один из комментаторов, которого поддержала толпа других фолловеров.