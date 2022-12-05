В понедельник, 5 декабря, состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Хорватии и Японии.

Игра проходила на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль Вакра и завершилась

Счет в игре открыли футболисты сборной Японии — на 43-й минуте игры голом в ворота вице-чемпионов прошлого ЧМ отличился Дайзен Маэда. В дебюте второго тайма Хорватии удалось сравнять счет в поединке — после навеса Деяна Ловрена гол в ворота Японии забил Иван Перишич.

В основное время и в экстра-таймах команды голов не забили и, следовательно, победитель противостояния определялся в серии послематчевых пенальти.

Героем серии пенальти стал вратарь сборной Хорватии Доминика Ливакович, который отразил три удара японцев и помог своей команде выйти в следующий раунд турнира.