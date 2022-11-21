На стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар) завершилась встреча группового этапа чемпионата мира — 2022, в котором сборная Англии разгромно победила команду Ирана со счетом 6:2.

Арбитр добавил к первому тайму 14 минут, а ко второму — 10. В итоге матч завершился на отметке 117 минут и 16 секунд. По информации Opta Sports, это самый долгий матч в истории чемпионатов мира, который завершился в основное время. Предыдущий рекорд произошел в матче чемпионата мира — 1994 между Кореей и Боливией (103 минуты 56 секунд).

Напомним, в составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.

(«Газета.Ru»)