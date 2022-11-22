Действующий чемпион мира сборная Франции стартовала на мировом первенстве в Катаре с разгрома над командой Австралии.

Матч группового этапа, прошедший 22 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, завершился победой французов со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Оливье Жиру, поразивший ворота соперников на 32-й и 71-й минутах. Форвард «Милана» записал на свой счет 51 гол в 115 матчах за национальную команду и сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — Тьерри Анри.

Еще по голу оформили Адриен Рабьо (27) и Килиан Мбаппе (68), для которого этот мяч стал уже пятым в карьере, забитым на чемпионатах мира.

В сборной Австралии отличился нападающий Крейг Гудвин (9).

Благодаря победе французы набрали три очка и вышли в лидеры группы D. Второе и третье места занимают команды Дании и Туниса, сыгравшие ранее вничью (0:0). Замыкают таблицу австралийцы.

В следующем туре сборная Франции сыграет с датчанами, а команда Австралии — с тунисцами.