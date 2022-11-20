Сегодня, 20 ноября, состоялось открытие чемпионата мира 2022 года. На стадионе «Эль-Байт» сборная Катара принимала национальную команду Эквадора. Встреча завершилась победой эквадорских футболистов со счетом 2:0.

Уже на третьей минуте был забит первый мяч — нападающий сборной Эквадор Эннер Валенсия отличился, забив головой в практически пустые ворота, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 16-й минуте Валенсии все-таки удалось забить чистый гол, реализовав 11-метровый удар. Через 15 минут тот же Валенсия оформил дубль. («Газета.Ru»)