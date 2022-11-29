Завершился матч сборных Англии и Уэльса в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Англия одержала уверенную победу со счетом 3:0.

В первом тайме команды не забили голов. Во втором за две минуты англичане реализовали два момента. На 50-й минуте счет открыл Маркус Рэшфорд, а на 52-й преимущество удвоил Фил Фоден.

На 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль и установил итоговый счет в игре.

Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 Англия вышла с первого места в группе В (7 очков). В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом (4 декабря).

Англия и Уэльс впервые встретились в рамках чемпионата мира. Последняя встреча на больших турнирах случилась в 2016-м: на Евро англичане обыграли валлийцев 2:1.