Состоялось очередное заседание секретариата Союза писателей Азербайджана.

Как сообщил АПА секретарь Союза и председатель приемной комиссии Салим Бабуллаоглу, на заседании был рассмотрен вопрос о членских взносах, и было принято решение списать членские долги членов СПА за период до конца 2019 года.

«Согласно новому решению, до 30 января 2022 года будет предоставлено время для оплаты членских взносов за 2020 и 2021 годы. Будет рассмотрен вопрос о членстве в организации членов СПА, которые до указанного времени не платили членские взносы без уважительной причины», — сказал С.Бабуллаоглу.

Отметим, что членский взнос в СПА составляет 15 манатов в год.