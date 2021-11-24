Назначены социальные выплаты членам семей 7 военнослужащих азербайджанской армии, погибших 16 ноября в ходе боев на государственной границе в результате провокаций Армении.

Как сообщили АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения, сотрудники министерства встретились с членами семей наших шехидов – лейтенанта Нифталиева Умуда Орудж оглу, прапорщика Джаббарова Орхана Хатам оглу, военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы младшего сержанта Алиева Натига Юсиф оглу, рядового Агаева Эльчина Марифат оглу, рядового Ализаде Эльмина Самир оглу, рядового Алиева Эльчина Рамиль оглу, рядового Халилова Мурада Галиб оглу, выяснили их социальное положение.

Членам семей шехидов была предоставлена информация о праве на социальное обеспечение, о предусмотренных для них законодательством льготах и привилегиях. В связи с тем, что 14 членам семей 7 шехидов не нужно было обращаться в соответствующие учреждения, необходимые документы были собраны и им назначили месячную Президентскую стипендию и пособия, в общей сложности 15 выплат.