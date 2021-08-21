Производственное объединение «Гянджинский автомобильный завод» завершило 2020 год с чистой прибылью 7,396 млн манатов. Как сообщает Report, это на 48,1% больше, чем в 2019 году.

В прошлом году основные операционные доходы «Гянджинского автомобильного завода» составили 98,935 млн манатов, другие операционные доходы — 863 тыс. манатов.

Затраты на выпуск продукции составили 86,952 млн манатов, коммерческие расходы — 1,311 млн манатов, административные расходы — 2,352 млн манатов, другие операционные расходы — 596 тыс. манатов, налог на прибыль — 1,849 млн манатов.