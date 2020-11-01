Число жертв землетрясения в Измире достигло 62

Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 62, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В больницы доставлены 940 раненых, из них 722 выписаны после оказания помощи, лечение 218 продолжается.

Поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях продолжаются.

После землетрясения последовало 947 афтершоков, магнитуда 43 их них составила более 4.

Напомним, 29 октября, у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6.6.