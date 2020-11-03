Число жертв землетрясения в Измире достигло 113

Число жертв землетрясения в турецком Измире увеличилось до 113, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Ранее сообщалось о 109 погибших и 1 036 пострадавших.

Так, по последним данным, в результате землетрясения в Измире погибли 113 жителей и еще 1 035 пострадали. В больницах остаются 137 человек.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.