Число жертв коронавируса в мире превысило 760 тысяч

Число жертв коронавируса в мире за сутки увеличилось на шесть тысяч и превысило 760 тысяч, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Днем раньше скончались почти 10 тысяч человек, что стало вторым наивысшим показателем смертности с начала пандемии.

Всего коронавирусом заразились 21,3 миллиона. На первом месте по распространению находятся США (5,5 миллиона заражений и 172 тысячи смертей), на втором — Бразилия (3,3 миллиона заражений и 107 тысяч смертей), на третьем — Индия (2,6 миллиона заражений и 51 тысяча смертей). (gazeta.ru)