Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 3 миллиона, свидетельствуют данные портала DXY.cn.

Согласно последним сведениям, выздоровели после заражения COVID-19 свыше 882 тыс. пациентов. Число летальных исходов — 207 094.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России число заболевших на сегодняшний день составляет 87 147. За сутки выздоровели 579 пациентов (всего — 7346). Число летальных исходов возросло до 794 (+50).(Газета.Ru)

| 2020-04-27T14:13:14+00:00 27 апреля 2020, 15:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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