Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За  минувшие сутки, как сообщает ВОЗ, медики по всему миру зафиксировали еще 347 526 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 383 359 новых пациентах, что стало рекордным показателем с начала пандемии.(РИА Новости)
| 2020-10-12T00:18:06+04:00 12 октября 2020, 07:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss