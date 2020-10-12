Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За минувшие сутки, как сообщает ВОЗ, медики по всему миру зафиксировали еще 347 526 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 383 359 новых пациентах, что стало рекордным показателем с начала пандемии.(РИА Новости)