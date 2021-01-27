Число умерших от COVID-19 в Британии превысило сто тысяч

Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

За сутки скончался 1 631 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 100 162.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 20 089, что является самым низким показателем с декабря. Общее число заболевших приближается к 3,7 миллиона.

Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 22 195, скончались 592 человека.

Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,85 миллиона, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта.