Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 597 675 219.

Как передает #, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончался 6 457 951 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США — 93 754 248 и 1 041 466.

Индия — 44 368 195 и 527 452.

Бразилия — 34 284 864 и 682 549.

Франция 34 603 400 и 154 745.

Германия — 31 921 578 и 146 797.

Великобритания — 23 675 749 и 187 731.

Италия — 21 696 242 и 174 931.

Южная Корея — 22 588 640 и 26 224.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды — 830,9. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии — 3 165, во Франции — 2 344, в Германии — 1 740, в Великобритании — 2 724, в Италии — 2 902, в Южной Корее — 511. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 080 516 868 инъекций вакцин против COVID-19.