277 гражданских лиц в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли в многодневном противостоянии с Израилем. Такие окончательные официальные данные обнародовала в воскресенье на пресс-конференции в Рамалле министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле, передает ТАСС.

По его словам, погибли 277 гражданских, в том числе 70 детей и 40 женщин, 8 500 человек пострадали.

Ранее сообщалось о 260 убитых, включая 232 жертвы в секторе Газа.

В ночь на пятницу, 21 мая, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней вели ракетные обстрелы сопредельной территории. Интенсивный обмен ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента. Пуски ракет из сектора Газа последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек.