Утром 17 января в Днепре при разборе завалов многоэтажного дома, разрушенного в результате ракетного удара РФ, обнаружили тело ребенка, общее число погибших, таким образом, достигло 41.
Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.
«В 09.46 из-под завалов разрушенного жилого дома на четвертом этаже извлекли тело погибшего ребенка. Всего погиб 41 человек (из них четыре ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них шесть детей)», – написал он.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
Разбор завалов идет круглосуточно, к утру 17 января было разобрано 90% обломков конструкций. Операция продолжается, неизвестна судьба еще более 20 человек.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
(gordonua.com)