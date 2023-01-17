В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.

Разбор завалов идет круглосуточно, к утру 17 января было разобрано 90% обломков конструкций. Операция продолжается, неизвестна судьба еще более 20 человек.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

(gordonua.com)