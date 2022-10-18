Число жертв ЧП с истребителем Су-34 в Ейске увеличилось до 15, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поисково-спасательные работы на месте крушения военного самолета Су-34 в Ейске завершены.

17 октября в Минобороны России заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна.