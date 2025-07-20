Число погибших в столкновениях на юге Сирии с участием представителей общин друзов и бедуинов, а также правительственных войск и израильской армии, превысило тысячу. Таковы данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека. В последние дни, после достижения договорённостей о прекращении огня между Сирией и Израилем, насилие в регионе пошло на убыль.

По данным правозащитников, за последнюю неделю погибли более 600 друзов, в том числе около 300 мирных жителей, которые, как утверждается, были убиты в том числе представителями силовых структур. Погибли также более 300 военных и полицейских и более 20 арабов-бедуинов, включая трёх убитых друзами мирных жителей. 15 человек погибли при авиаударах Израиля.

В воскресенье представители бедуинских племён сообщили о выводе вооружённых отрядов из города Эс-Сувейда, который стал на минувшей неделе центром столкновений. Ранее о выводе войск из Эс-Сувейды объявили власти страны — после того, как этого потребовал Израиль, который обвинил Дамаск в преследованиях друзов и в том, что правительственные войска де-факто помогают их противникам, бедуинам. В Израиле живёт значительное число друзов, и власти страны заявляют, что готовы защищать представителей этой этноконфессиональной группы и за пределами Израиля, на сирийской территории.

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа, не скрывающий симпатий к суннитам-бедуинам, тем не менее призвал их в субботу прекратить столкновения с друзами и вывести вооружённые отряды из Эс-Сувейды.

В начале недели в Эс-Сувейде вспыхнули ожесточённые столкновения между друзской общиной и вооружёнными формированиями бедуинов. На фоне этих событий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию авиаударов по позициям сирийских правительственных сил в южной части Сирии и в Дамаске. Израиль обвинил сирийские войска в участии во внесудебных расправах и репрессиях против друзского населения Сирии, подчеркнув, что действия ЦАХАЛ были направлены на защиту этой общины.