По меньшей мере 21 человек погиб, еще 6 числятся пропавшими без вести из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, ЧП произошло в пятницу в деревне Вэйцзыпин близ города Сиань. Сместившаяся из-за обильных дождей порода разрушила два жилых дома.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 16 пропавших без вести.

Местные власти организовали поисково-спасательные работы, в которых занято более 980 человек. Одновременно идет восстановление коммуникаций и электроснабжения в зоне бедствия.